Росіяни атакували Запоріжжя: у місті лунають вибухи
Неділя, 2 жовтня 2022, 06:54
У Запоріжжі вранці 2 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Джерело: глава ОВА Олександр Старух, Суспільне
Пряма мова: "Ворог атакував обласний центр і найближчі околиці. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються".
Деталі: За словами глави ОВА, є ризик повторних атак.
Старух закликав громадян дотримуватись заходів безпеки. Не нехтувати сигналами повітряної тривоги і перебувати в укриттях.
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