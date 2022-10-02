Росіяни атакували Запоріжжя: у місті лунають вибухи

У Запоріжжі вранці 2 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Джерело: глава ОВА Олександр Старух, Суспільне

Пряма мова: "Ворог атакував обласний центр і найближчі околиці. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються".

Деталі: За словами глави ОВА, є ризик повторних атак.

Старух закликав громадян дотримуватись заходів безпеки. Не нехтувати сигналами повітряної тривоги і перебувати в укриттях.