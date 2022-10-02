За добу захисники знищили 8 командних пунктів росіян, 3 склади з боєприпасами – Генштаб

За добу 1 жовтня українські захисники уразили 8 командних пунктів окупантів, 10 районів зосередження техніки, 3 склади з боєприпасами та 2 зенітних ракетних комплекси С-300.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів.

Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили 8 командних пунктів, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Крім того, в зону ураження потрапили 3 склади з боєприпасами та 2 зенітних ракетних комплекси С-300".

Деталі: За минулу добу противник завдав 4 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

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Крім того, для ударів по об’єктах інфраструктури ворог застосовує іранські БпЛА "Shahed-136".

Минулої доби від ворожих ударів постраждало більш ніж 30 населених пунктів. Серед них - Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

Відзначається, що окупанти продовжують зазнавати втрат на українській землі. Зокрема, підтверджено знищення складу боєприпасів після вогневого ураження 30 вересня в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області та поранення близько 50 осіб.

Росіяни продовжують мобілізацію. В окупованому Криму з 30 вересня військові частини приведені у повну бойову готовність.

На території півострова формують мотострілецьку дивізію за рахунок відмобілізованого чоловічого населення Криму, Краснодарського краю та республіки Адигея.

У Севастополі до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти прибули близько двох тисяч відмобілізованих осіб.

У місті Будьонновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб.