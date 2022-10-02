За добу захисники знищили 8 командних пунктів росіян, 3 склади з боєприпасами – Генштаб

За добу 1 жовтня українські захисники уразили 8 командних пунктів окупантів, 10 районів зосередження техніки, 3 склади з боєприпасами та 2 зенітних ракетних комплекси С-300.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське.

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Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів.

Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили 8 командних пунктів, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Крім того, в зону ураження потрапили 3 склади з боєприпасами та 2 зенітних ракетних комплекси С-300".

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Деталі: За минулу добу противник завдав 4 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

Крім того, для ударів по об’єктах інфраструктури ворог застосовує іранські БпЛА "Shahed-136".

Минулої доби від ворожих ударів постраждало більш ніж 30 населених пунктів. Серед них - Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

Відзначається, що окупанти продовжують зазнавати втрат на українській землі. Зокрема, підтверджено знищення складу боєприпасів після вогневого ураження 30 вересня в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області та поранення близько 50 осіб.

Росіяни продовжують мобілізацію. В окупованому Криму з 30 вересня військові частини приведені у повну бойову готовність.

На території півострова формують мотострілецьку дивізію за рахунок відмобілізованого чоловічого населення Криму, Краснодарського краю та республіки Адигея.

У Севастополі до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти прибули близько двох тисяч відмобілізованих осіб.

У місті Будьонновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб.