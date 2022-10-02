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Гендиректор МАГАТЕ їде в Україну та Росію обговорювати зону безпеки довкола ЗАЕС

"Європейська правда"Неділя, 2 жовтня 2022, 09:30

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі наступного тижня відвідає Україну та Росію для подальших обговорень щодо створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької атомної електростанції.

Як пише "Європейська правда", про це МАГАТЕ повідомила в суботу.

"Генеральний директор Ґроссі продовжує консультації та інші зусилля, спрямовані на якнайшвидше узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС. Очікується, що наступного тижня він відвідає Київ та Москву", – йдеться в повідомленні.

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Інших подробиць візиту гендиректора МАГАТЕ не наводиться.

Сам Ґроссі раніше допускав можливість візиту в Україну та Росію, але конкретних домовленостей про це не було.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

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Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Після цього Рафаель Ґроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.

А рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

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