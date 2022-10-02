Окупанти втратили вже понад 60 тисяч вояк

Російські окупаційні війська від початку війни втратили понад 60 тисяч військових, лише за останню добу – 500.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2377 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од,

артилерійських систем – 1405 (+8) од,

РСЗВ – 337 (+1) од,

засоби ППО ‒ 176 (+0) од,

літаків – 264 (+0) од,

гелікоптерів – 227 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.