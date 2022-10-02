Окупанти втратили вже понад 60 тисяч вояк
Неділя, 2 жовтня 2022, 09:47
Російські окупаційні війська від початку війни втратили понад 60 тисяч військових, лише за останню добу – 500.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2377 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од,
- артилерійських систем – 1405 (+8) од,
- РСЗВ – 337 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
- літаків – 264 (+0) од,
- гелікоптерів – 227 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),
- крилаті ракети ‒ 246 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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