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Окупанти втратили вже понад 60 тисяч вояк

Роман ПетренкоНеділя, 2 жовтня 2022, 09:47
фото: дшв

Російські окупаційні війська від початку війни втратили понад 60 тисяч військових, лише за останню добу – 500.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2377 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од,
  • артилерійських систем – 1405 (+8) од,
  • РСЗВ – 337 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
  • літаків – 264 (+0) од,
  • гелікоптерів – 227 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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Теми: Росіявійна
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