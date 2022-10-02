Ворог не полишає в спокої прикордонні області, ситуація на Херсонщині напружена - звіти ОВА

Російські окупаційні війська відзначилися обстрілами Запоріжжя, Миколаєва та прикордонних областей України, напруженою залишається на Херсонщині.

Джерело: звіти голів обласних військових адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 2 жовтня

Реклама:

Зранку ворог вчергове атакував Запоріжжя і найближчі околиці. За попередньою інформацією, ворог поцілив чотирма ракетами С300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру.

Постраждалих немає.

Сумщина: вночі — обстріл Зноб-Новгородської громади, 20 прильотів з мінометів та САУ. Попередньо — без наслідків.

ВІДЕО ДНЯ

За день 1 жовтня ворог двічі обстрілював територію Середино-Будської громади.

Усього 8 прильотів зі ствольної артилерії.

Втрат та руйнувань немає.

Дніпропетровщина: від ворожих атак потерпали два райони — Нікопольський та Криворізький.

Нікопольський ворог обстріляв з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії. У самому Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач.

Люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді люди теж неушкоджені. Масштаби руйнацій уточнюються.

Кривий Ріг ворог атакував дроном-камікадзе. Він прилетів у ліцей у центрі міста. Зруйнував два поверхи будівлі ліцею. Була пожежа. Її вже загасили.

Минулося без загиблих та поранених.

Харківщина: протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів прилеглих до кордону з РФ та лінії зіткнення. Зокрема обстрілювалися місто Куп'янськ та населені пункти Куп'янського району, м. Вовчанськ та с. Гатище Чугуївського району.

Триває розслідування розстрілу цивільної колони в Куп'янському районі 25 вересня. За останніми даними, тоді загинуло 24 людини, в тому числі 13 дітей та вагітна жінка.

Продовжується розмінування Харківщини. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 704 вибухонебезпечних предмети.

Луганщина: визволення Лиману, ворог продовжує зазнавати втрат не лише на полі бою, а й у тилу.

Загалом ракетні війська і артилерія України за добу уразили 8 командних пунктів, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. За минулу добу по позціях Захисників Луганщини ворог завдав 14 артилерійських та мінометних, один — авіа- та два ракетні удари.

Донеччина: вночі — обстріли Бахмуту, Соледара, Курахівки, Очеретинської ТГ.

Вночі і зранку відбулося декілька потужних обстрілів Авдіївки:

- арт. обстріл та три обстріли з РСЗВ "ГРАД" з фугасними та запалювальними бойовими частинами території Авдіївської ТГ з боку російських окупаційних військ, було влучання снарядів по околицям с. Опитне;

- арт. обстріл м. Авдіївка з боку російських окупаційних військ, було влучання снарядів в районі багатоповерхових будинків та старої частини міста.

Інформація щодо пошкоджень, руйнувань та постраждалих наразі встановлюється.

По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч, дуже гаряче — Опитне - Піски.

На ранок активізувалися обстріли по Промці та Кам'янці.

По області за добу — 3 загиблих, 9 поранених.

Миколаївщина: за інформацією повітряного командування "Південь", вночі ворог атакував Миколаївщину сімома дронами-камікадзе "Shahed-136", п’ять з яких знищено підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

Вночі Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системи С-300. Зокрема, влучання зафіксовані біля двох чотирьохповерхових будинків, наслідок чого будинки зазнали пошкоджень, в одному з них виникла пожежа. Також зафіксовано влучання біля території лікарні. Всього внаслідок обстрілу поранення отримало сім осіб. Детальна інформація уточнюється.

Вночі внаслідок ворожого обстрілу с. Шевченко Шевченківської громади дві людини загинуло, частково зруйнувано житловий будинок.

Лунали й вибухи у с. Калинівка Воскресенської громади, детальна інформація уточнюється.

2 жовтня близько четвертої ранку обстрілів зазнали околиці с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина: ситуація в Херсоні та області залишається надзвичайно складною. Тривають бойові дії. Ворог обстріляв 5 населених пунктів – Високопілля, Миролюбівку, Зарічне, Осокорівку та Нововознесенське. Є руйнування цивільної інфраструктури та поранені місцеві жителі.

За інформацією Генштабу, окупанти намагаються провести примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. У Херсоні почастішали випадки затримання чоловіків призовного віку.

За інформацією ОК Південь, нашими підрозділами ППО в Бериславському районі збито ворожий гелікоптер Ка-52. Також знищено 2 БпЛА "Орлан-10".

Повідомляється, що відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.