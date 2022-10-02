На Сумщині автомобіль зв’язківців підірвався на міні, є загиблий
Неділя, 2 жовтня 2022, 11:37
2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі Сумської області на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ "Укртелеком", загинув водій.
Джерело: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Пряма мова Живицького: "Віз з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі.
У автомобілі було 4 людей, троє в лікарні. Один, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм".
Деталі: На місці працюють правоохоронці.
За словами Живицького, Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині.
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