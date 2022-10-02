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На Сумщині автомобіль зв’язківців підірвався на міні, є загиблий

Роман ПетренкоНеділя, 2 жовтня 2022, 11:37
фото: ова

2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі Сумської області на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ "Укртелеком", загинув водій.

Джерело: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Віз з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі.

У автомобілі було 4 людей, троє в лікарні. Один, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм".

Деталі: На місці працюють правоохоронці.

За словами Живицького, Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині.

 

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Теми: Сумська областьмінуванняРосіявійна
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