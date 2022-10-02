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Очільник Києво-Печерської Лаври поїхав до Молдови: 6 годин перевіряли на кордоні

Валентина РоманенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 11:56
Очільник Києво-Печерської Лаври поїхав до Молдови: 6 годин перевіряли на кордоні
фото з відкритих джерел

Очільника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла, він же Петро Лебідь, відомий на прізвисько "Паша Мерседес", перевіряли на кордоні з Молдовою через підозру у вивезенні цінностей.

Джерело: співромовник УП в правоохоронних органах, пресслужба Держприкордонслужби в коментарі УП, митрополит у відеозверненні

Деталі: В ЗМІ з'явилася інформація, що настоятеля Лаври затримали на кордоні при спробі контрабандного вивезення церковних цінностей.

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Водночас, за даними джерела УП, громадянин Лебідь в кінці вересня перетнув державний кордон України з Молдовою, а контролюючі служби до його багажу зауважень не мали.

На прохання уточнити інформацію щодо цієї людини в Держприкордонслужбі в черговий раз наголосили УП, що не мають права розголошувати інформацію щодо третіх осіб.

Водночас на youtube-каналі митрополита Павла 2 жовтня з'явилось відео, де він підтверджує, що поїхав до Молдови (за його словами – на діагностику).

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Лебідь каже, що його дійсно зупиняли на кордоні і перевірка тривала 6 годин. Це, мовляв, сталося через скаргу, яка надійшла правоохоронцям.

Він зазначив, що віз три куплені ікони, які не становлять історичної цінності. За словами настоятеля Лаври, ситуація завершилася мирно, і він подарував правоохоронцям, які його перевіряли, шоколадки і календарики.

Згідно з даними з відкритих джерел, Лебідь має 61 рік, тож не підпадає під віковий ценз – невиїзду чоловіків з України.

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Теми: церквакордонВоєнний стан
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