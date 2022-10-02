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Дев'ять держав НАТО підтримали членство України та закликали збільшити їй військову допомогу

"Європейська правда"Неділя, 2 жовтня 2022, 12:28
Дев'ять держав НАТО підтримали членство України та закликали збільшити їй військову допомогу

Президенти дев’яти країн Північноатлантичного Альянсу з Центральної та Східної Європи в неділю опублікували спільну заяву, в якій засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві наголошується, що президенти восьми держав НАТО були в Києві вже під час повномасштабної війни та "на власні очі побачили наслідки російської агресії".

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"Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми не визнаЄмо і ніколи не вИзнаємо спроб Росії анексувати будь-яку українську територію", – вказують вони.

Також президенти держав Центрально-Східної Європи висловили тверду підтримку рішенню Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України в Альянсі.

"Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного виведення військ з усіх окупованих територій і закликаємо всіх членів Альянсу суттєво збільшити військову допомогу Україні. Усі, хто скоює злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності і постати перед судом", – підсумовується в заяві.

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Її підписали президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Міло Джуканович, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс та президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Читайте також: Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу.

Теми: НАТО
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