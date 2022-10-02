"У нас все старе, це сором": окупант закликає матір не вірити російській пропаганді – перехоплення

Головне управління розвідки оприлюднило розмову російського вояки з матір’ю, де він пояснює, що кремлівська пропаганда бреше, а ситуація на фронті для них непроста.

Джерело: ГУР

Деталі: Розвідники зазначають, що військовий із 6-ї армії 138-го окремого мотострілкового дивізіону. Він просить матір не вірити пропаганді, розповідає, що у них стара техніка, а нову вони бачать вкрай рідко.

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Вояка каже, що обурений тим, що показують по росБТ – "параша це все, тут стид і сором відбувається, і на техніку дивилися – аж сльози навертаються", на що мати запитує у сина: "Все, що показують - убиваємо ми їх, наступаємо, стримуємо - що ж це все, теж брехня?".