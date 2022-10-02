На Чернігівщині на міні підірвалося авто з чотирма чоловіками
На Чернігівщині виявили тіла чотирьох чоловіків та автомобіль, що ймовірно вибухнув на міні.
Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram
Пряма мова Чауса: "Авто з 4 цивільними мешканцями області натрапило на міну у лісі поблизу Шестовиці. Усі загинули.
На жаль, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.
На місці події наразі працюють правоохоронці та піротехніки ДСНС".
Деталі: Голова ОВА вкотре наголосив: в області проведене експрес розмінування (поля, допомогосподарства, узбіччя біля магістралей), суцільне ж розмінування - займе роки.
За даними Тимошенка, всі четверо загиблих – чоловіки.
"Жодні гриби або пікніки в лісі не вартують вашого життя. Користуйтеся рекомендаціями ДСНС", - нагадав заступник Єрмака.