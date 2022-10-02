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На Чернігівщині на міні підірвалося авто з чотирма чоловіками

Валентина РоманенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 14:04
На Чернігівщині на міні підірвалося авто з чотирма чоловіками
фото ОВА

На Чернігівщині виявили тіла чотирьох чоловіків та автомобіль, що ймовірно вибухнув на міні.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова Чауса: "Авто з 4 цивільними мешканцями області натрапило на міну у лісі поблизу Шестовиці. Усі загинули.

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На жаль, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.

На місці події наразі працюють правоохоронці та піротехніки ДСНС".

 

Деталі: Голова ОВА вкотре наголосив: в області проведене експрес розмінування (поля, допомогосподарства, узбіччя біля магістралей), суцільне ж розмінування - займе роки.

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За даними Тимошенка, всі четверо загиблих – чоловіки.

"Жодні гриби або пікніки в лісі не вартують вашого життя. Користуйтеся рекомендаціями ДСНС", - нагадав заступник Єрмака.

Теми: Чернігівська областьвійна
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