Папа Римський закликав Путіна зупинити війну, а Зеленського - відкритись пропозиціям миру

Папа Римський Франциск засудив нову анексію Росією українських територій, закликав поважати територіальну цінність та права меншин і висловив біль з приводу численних жертв, між якими багато дітей.

Джерело: Vatican News

Пряма мова: "Перебіг війни в Україні став настільки серйозним, нищівним і загрозливим, що викликає велике занепокоєння. Тому сьогодні я хочу присвятити цій темі все роздумування перед молитвою "Ангел Господній". У дійсності, ця жахлива та неймовірна рана людства, замість того, щоби зарубцьовуватися, і далі ще більше кровоточить, загрожуючи розширитися.

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Мене глибоко мучать ріки крові та сліз пролиті протягом цих місяців. Я засмучений тисячами жертв, особливо, серед дітей, і великими руйнуваннями, що залишили без домівки багато людей і сімей, несучи загрозу холоду та голоду на великих територіях.

Певні вчинки ніколи не можна виправдати! Ніколи! Це жахливо, що світ вивчає географію України через такі назви як Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, Запоріжжя та інші місцевості, що стали місцями невимовних страждань та страху. Що вже й говорити про той факт, що світ знову стоїть перед ядерною загрозою? Це абсурд.

Що ще повинно трапитися? Скільки крові ще повинно пролитися, щоби ми зрозуміли, що війна ніколи не є вирішенням, а лише знищенням? У Боже ім’я та в ім’я почуття людяності, що мешкає в кожному серці, повторюю заклик, аби негайно досягнути припинення вогню. Нехай замовкне зброя та шукаймо умови для того, щоби розпочати переговори, здатні привести до вирішень, які не нав’язані силою, а є узгодженими, справедливими та стабільними".

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Деталі: Вказано, що Франциск рішуче засудив серйозну ситуацію, що останніми днями створилася через чергові дії російського агресора, які суперечать принципам міжнародного права.

Ситуацію, що посилює загрозу ядерної ескалації, аж до побоювання неконтрольованих і катастрофічних наслідків на світовому рівні.

Папа Римський звернувся до президента Російської Федерації, "благаючи його зупинити, також і з любові до свого народу, цю спіраль насильства та смерті".

Інший заклик скеровано до президента України - бути відкритим на серйозні мирні пропозиції.

Усіх активних діячів міжнародного життя та політичних лідерів країн Франциск наполегливо просить зробити все те, що в їхніх силах, щоби покласти край триваючій війні.

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