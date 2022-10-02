Швидка підірвалася на міні на Харківщині: водій загинув, фельдшера поранено
Неділя, 2 жовтня 2022, 16:53
На деокупованій території Харківщини на міні підірвався автомобіль швидкої, водій загинув, фельдшера поранено.
Джерело: комунальне некомерційне підприємство Харківської облради "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
Дослівно: "Про жахливі наслідки окупації Харківщини ми отримуємо інформацію кожного дня. І сьогодні маємо жахливу новину.
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Бригада ЕМД 1501, рухаючись на виклик, підірвалась на міні. Водій спеціалізованого авто ЕМД Олександр Вікторович Кононенко загинув.
Фельдшер Віталій Юрійович Разлада отримав поранення. Лікарі оцінюють його стан зараз як стабільний".