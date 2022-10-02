Швидка підірвалася на міні на Харківщині: водій загинув, фельдшера поранено

На деокупованій території Харківщини на міні підірвався автомобіль швидкої, водій загинув, фельдшера поранено.

Джерело: комунальне некомерційне підприємство Харківської облради "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

Дослівно: "Про жахливі наслідки окупації Харківщини ми отримуємо інформацію кожного дня. І сьогодні маємо жахливу новину.

Бригада ЕМД 1501, рухаючись на виклик, підірвалась на міні. Водій спеціалізованого авто ЕМД Олександр Вікторович Кононенко загинув.

Фельдшер Віталій Юрійович Разлада отримав поранення. Лікарі оцінюють його стан зараз як стабільний".