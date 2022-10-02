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Генсек НАТО: Звільнення Лимана показує, що Україна може відтіснити війська РФ

"Європейська правда"Неділя, 2 жовтня 2022, 17:53
Генсек НАТО: Звільнення Лимана показує, що Україна може відтіснити війська РФ
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Українські збройні сили домагаються прогресу і здатні ефективно протистояти російській армії, що засвідчило звільнення Лимана в Донецькій області цього тижня.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю телеканалу NBC, пише "Європейська правда".

"Цього тижня ми бачили, що вони змогли взяти нове місто, Лиман, і це показує, що українці домагаються прогресу, здатні відтіснити російські війська завдяки мужності, хоробрості, навичкам, але, звісно, і завдяки сучасній зброї, яку надають Сполучені Штати та інші союзники", - сказав Столтенберг.

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За його словами, найкращий спосіб протистояти російській незаконній анексії - це продовжувати підтримувати Україну.

"І ми продовжимо надавати військове обладнання, політичну та економічну підтримку. Це найкращий спосіб допомогти Україні звільнити свої території", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

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Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

Детально про те, що означає рішення Києва і чи допоможе це прискорити вступ України в НАТО читайте у статті - Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу

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Теми: НАТОЛиманвійна
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