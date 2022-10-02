Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО: Звільнення Лимана показує, що Україна може відтіснити війська РФ

"Європейська правда"Неділя, 2 жовтня 2022, 17:53
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Українські збройні сили домагаються прогресу і здатні ефективно протистояти російській армії, що засвідчило звільнення Лимана в Донецькій області цього тижня.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю телеканалу NBC, пише "Європейська правда".

"Цього тижня ми бачили, що вони змогли взяти нове місто, Лиман, і це показує, що українці домагаються прогресу, здатні відтіснити російські війська завдяки мужності, хоробрості, навичкам, але, звісно, і завдяки сучасній зброї, яку надають Сполучені Штати та інші союзники", - сказав Столтенберг.

За його словами, найкращий спосіб протистояти російській незаконній анексії - це продовжувати підтримувати Україну.

"І ми продовжимо надавати військове обладнання, політичну та економічну підтримку. Це найкращий спосіб допомогти Україні звільнити свої території", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про те, що означає рішення Києва і чи допоможе це прискорити вступ України в НАТО читайте у статті - Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Теми: НАТОЛиманвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Через поразки на фронті від Кремля відвертаються пропагандисти, в РФ змінився інформпростір - ISW

Путін відгукнувся на звернення Марченко і обіцяв їй звільнити Медведчука – джерела 

Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі

Зеленський розповів, як отримує звіти про деокупацію: Успіхи не обмежуються Лиманом

Дострокові вибори у Болгарії виграла партія експрем'єра Бойко Борисова - екзит-пол

Генсек НАТО: Звільнення Лимана показує, що Україна може відтіснити війська РФ

Усі новини...
НАТО
Дев'ять держав НАТО підтримали членство України та закликали збільшити їй військову допомогу
Кулеба детально розповів Столтенбергу про заявку України на членство в НАТО
Кулеба: держави-скептики мають переглянути позицію про членство України в НАТО
Останні новини
07:56
За добу захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52, штурмовик Су-25 і 8 дронів – Генштаб
07:26
Через поразки на фронті від Кремля відвертаються пропагандисти, в РФ змінився інформпростір - ISW
06:24
Великий обмін: переговори ускладнювались, бо ФСБ конкурує з Міноборони РФ
05:44
Путін відгукнувся на звернення Марченко і обіцяв їй звільнити Медведчука – джерела 
05:18
Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі
04:21
Росіяни посилили мобілізацію на окупованих землях України
03:45
ЗСУ мають частковий успіх, за добу знищили 40 окупантів - ОК "Південь"
03:13
Залужний обговорив із Марком Міллі забезпечення ЗСУ
02:50
Військові на півдні просять не сповіщати позитивні новини передчасно
02:36
На Сумщині росіяни били зі ствольної артилерії: пошкодили 10 приватних будинків
Усі новини...