Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині знайшли 5 тіл людей, які намагалися евакуюватись

Катерина ТищенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 18:04
фото з Facebook Сергія Болвінова

У селі Василенкове на деокупованій частині Харківщини виявили 5 тіл загиблих, які ще у травні намагалися евакуюватися з Куп’янська до Харкова.

Джерело: начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвінов у Facebook

Дослівно: "Другого жовтня до поліції надійшла заява, що в полі в селі Василенкове знайдені загиблі люди.

Слідчі поліції на місці виявили п’ять тіл загиблих та ідентифікували їх.

Відомо, що ці 5 людей – жителі Куп’янська, які намагались самостійно евакуюватись до Харкова на автомобілі ще шостого травня, але по дорозі натрапили на рашистську міну. Серед них – 41-річний Ярослав, 18-річний Іван, 19-річний Микита, 20-річний Олексій та 50-річна Людмила".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьокупаціямінування
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Через поразки на фронті від Кремля відвертаються пропагандисти, в РФ змінився інформпростір - ISW

Путін відгукнувся на звернення Марченко і обіцяв їй звільнити Медведчука – джерела 

Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі

Зеленський розповів, як отримує звіти про деокупацію: Успіхи не обмежуються Лиманом

Дострокові вибори у Болгарії виграла партія експрем'єра Бойко Борисова - екзит-пол

Генсек НАТО: Звільнення Лимана показує, що Україна може відтіснити війська РФ

Усі новини...
Харківська область
Швидка підірвалася на міні на Харківщині: водій загинув, фельдшера поранено
Обстріл автоколони на Харківщині: 24 загиблих, серед них вагітна і 13 дітей
Жінка з Балаклії, яка пригощала оладками ЗСУ, розповіла про звільнення міста
Останні новини
08:13
Джонсон очолить групу дружби з Україною британських консерваторів
07:56
За добу захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52, штурмовик Су-25 і 8 дронів – Генштаб
07:26
Через поразки на фронті від Кремля відвертаються пропагандисти, в РФ змінився інформпростір - ISW
06:24
Великий обмін: переговори ускладнювались, бо ФСБ конкурує з Міноборони РФ
05:44
Путін відгукнувся на звернення Марченко і обіцяв їй звільнити Медведчука – джерела 
05:18
Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі
04:21
Росіяни посилили мобілізацію на окупованих землях України
03:45
ЗСУ мають частковий успіх, за добу знищили 40 окупантів - ОК "Південь"
03:13
Залужний обговорив із Марком Міллі забезпечення ЗСУ
02:50
Військові на півдні просять не сповіщати позитивні новини передчасно
Усі новини...