У Лимані знайшли уламки винищувача РФ, про збиття якого не повідомляли
Неділя, 2 жовтня 2022, 19:53
У звільненому Лимані Донецької області знайшли уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Дослівно: "Уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34, RF-81852 знайдені в Лимані.
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Раніше вони не потрапляли в мережу, тому це +1 до підтверджених втрат росіян та стовідсотковий мінус приблизно 36 мільйонів доларів США з бюджету РФ".
Деталі: Разом з тим, командування Повітряних сил опублікувало фото знайдених уламків.
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