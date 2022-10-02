У Лимані знайшли уламки винищувача РФ, про збиття якого не повідомляли

У звільненому Лимані Донецької області знайшли уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

уламки російського винищувача, фото командування Повітряних сил

Дослівно: "Уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34, RF-81852 знайдені в Лимані.

Раніше вони не потрапляли в мережу, тому це +1 до підтверджених втрат росіян та стовідсотковий мінус приблизно 36 мільйонів доларів США з бюджету РФ".

Деталі: Разом з тим, командування Повітряних сил опублікувало фото знайдених уламків.

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