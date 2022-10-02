Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Лимані знайшли уламки винищувача РФ, про збиття якого не повідомляли

Катерина ТищенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 19:53
У Лимані знайшли уламки винищувача РФ, про збиття якого не повідомляли
уламки російського винищувача, фото командування Повітряних сил

У звільненому Лимані Донецької області знайшли уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

 
уламки російського винищувача, фото командування Повітряних сил

Дослівно: "Уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34, RF-81852 знайдені в Лимані.

Реклама:

Раніше вони не потрапляли в мережу, тому це +1 до підтверджених втрат росіян та стовідсотковий мінус приблизно 36 мільйонів доларів США з бюджету РФ".

Деталі: Разом з тим, командування Повітряних сил опублікувало фото знайдених уламків.

 
 

Слухайте також:

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Теми: ЛиманавіавійнаДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Лиман
Росіяни зосередили на Лимано-Куп’янському напрямку понад 100 тисяч окупантів – Євлаш
На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу − Череватий
На чотирьох напрямках тривають важкі бої, за добу було 30 боєзіткнень − Генштаб
Останні новини
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
Усі новини...
Реклама: