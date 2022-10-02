Дострокові вибори у Болгарії виграла партія експрем'єра Бойко Борисова - екзит-пол

"Громадянський рух за розвиток Болгарії" (ГЕРБ) колишнього багаторічного прем’єр-міністра країни Бойка Борисова здобув перемогу на четвертих парламентських виборах в країні за останні півтора року.

Як повідомляє "Європейська правда", такі результати екзит-полу агентства БГНЕС.

Партія Борисова отримала 25,8% голосів, а ліберальна і проєвропейська "Продовжуємо зміни" колишьного прем’єра Кирила Петкова - 18,5%.

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Турецька етнічна партія "Рух за права і свободи", що тяжіє до співпраці з ГЕРБ, на третьому місці з 13,5% голосів.

Учасники попередньої урядової коаліції – "Болгарська соціалістична партія" і проросійське "Відродження" набирають 11,3% та 10,2% голосів відповідно.

Також з великою ймовірністю потрапляє в парламент "Демократична Болгарія" з близько 7% голосів.

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Поки що не долають прохідній бар'єр популістська партія "Є такий народ" та консервативний "Болгарський підйом". Останню очолює ексміністр оборони Болгарії Стефан Янев, що пішов у відставку після того, як назвав війну РФ проти України "операцією".

Політична криза в Болгарії почалася у червні, коли популістська партія "Є такий народ" вийшла з коаліції. Опозиційна партія ГЕРБ ініціювала вотум недовіри, і уряд Кирила Петкова було відправлено у відставку.

У разі, якщо новообраний парламент не зможе сформувати уряд, то президент Болгарії Румен Радєв призначить технічний кабінет, який, імовірно, працюватиме до наступних виборів. Деякі аналітики, однак, вважають, що партії зможуть об’єднатися на тлі економічної кризи й війни в Україні та сформувати уряд технократів.