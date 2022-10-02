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Біля окупованого Сватового сталася "бавовна", буряти розлетілися – Гайдай

Катерина ТищенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 21:47
Нижня Дуванка, скріншот з deepstatemap

У неділю в Нижній Дуванці біля Сватового на окупованій Луганщині пролунав вибух, загинули окупанти-буряти.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegam

Пряма мова: "Сьогодні в Нижній Дуванці біля Сватового буряти розлетілися і висять шматками зараз на деревах. Щось вони там знову палили не там, де треба, чи там, де треба.

Настрої панічні. Вони там в шоці від швидкості наступу українських військових".

Деталі: Гайдай також розповів, що на деяких звільнених територіях українські військові дивуються великій кількості вбитих окупантів і припускають, що працювали загородзагони.

"На певних ділянках фронту, де вже пройшли наші захисники, навіть вони здивовані, тому що дуже багато загиблих орків. Вони кажуть, що бої йшли потужні, але, можливо, навіть працювали якісь загородзагони, щоб не давати росіянам тікати", - сказав він.

Теми: Луганська областьокупаціявибухвійна
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