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ЗСУ звільнили Торське й накривають вогнем окупантів у Кремінній – Східне угруповання

Катерина ТищенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 23:54
Село Торське, скріншот із Google maps

Українські військові звільнили село Торське біля Лимана на Донеччині, що розташоване по дорозі до Кремінної і вражають вогнем підрозділи противника в Кремінній.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наші підрозділи вже взяли село Торське по дорозі до Кремінної і вражають вогнем артилерії підрозділи противника, які намагаються закріпитися в Кремінній і побудувати оборону...

...Для них (окупантів – ред.) зараз дуже важливо утримати Кремінну. Подолавши Кремінну, ЗСУ вийдуть на Сватово, Рубіжне і далі зможуть деокуповувати Луганську область... А там і Сєвєродонецьк і Лисичанськ, якими вони так хвалилися влітку, що вони їх з неймовірними потугами взяли".

Деталі: Коментуючи звільнення Лимана, в якому майже в оточенні перебували тисячі окупантів, Череватий розповів, що "частина з них фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла певними колонами або малими групами вийти, зараз якась частина з них намагається займати оборону в Кремінній".

Речник Східного угруповання зазначив, що ЗСУ відловлюють залишки окупантів по лісах в районі Лимана, а також займаються розмінуванням, оскільки територія сильно замінована.

Теми: Донецька областьдеокупація
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