Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ звільнили Торське й накривають вогнем окупантів у Кремінній – Східне угруповання

Катерина ТищенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 23:54
ЗСУ звільнили Торське й накривають вогнем окупантів у Кремінній – Східне угруповання
Село Торське, скріншот із Google maps

Українські військові звільнили село Торське біля Лимана на Донеччині, що розташоване по дорозі до Кремінної і вражають вогнем підрозділи противника в Кремінній.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наші підрозділи вже взяли село Торське по дорозі до Кремінної і вражають вогнем артилерії підрозділи противника, які намагаються закріпитися в Кремінній і побудувати оборону...

Реклама:

...Для них (окупантів – ред.) зараз дуже важливо утримати Кремінну. Подолавши Кремінну, ЗСУ вийдуть на Сватово, Рубіжне і далі зможуть деокуповувати Луганську область... А там і Сєвєродонецьк і Лисичанськ, якими вони так хвалилися влітку, що вони їх з неймовірними потугами взяли".

Деталі: Коментуючи звільнення Лимана, в якому майже в оточенні перебували тисячі окупантів, Череватий розповів, що "частина з них фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла певними колонами або малими групами вийти, зараз якась частина з них намагається займати оборону в Кремінній".

Речник Східного угруповання зазначив, що ЗСУ відловлюють залишки окупантів по лісах в районі Лимана, а також займаються розмінуванням, оскільки територія сильно замінована.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
Усі новини...
Реклама: