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На Сумщині росіяни били зі ствольної артилерії: пошкодили 10 приватних будинків

Альона Мазуренко Понеділок, 3 жовтня 2022, 02:36

Російські окупанти 2 жовтня обстріляли Сумську область із ствольної артилерії, пошкоджено 10 приватних будинків, усього зафіксували 56 приходів.

Джерело: глава Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Росіяни били із ствольної артилерії по території Сумського району. Усього 56 приходів по Юнаківській та Хотінській громадам.

В результаті ворожих обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків. Розбиті дві автівки.

Суттєво постраждала сільська школа, розбиті класи і столова, зруйноване подвір'я.

Пошкоджено ЛЕП, газопровід, водонапірна башта та трансформатор в селах".

Деталі: Глава ОВА додав, що обійшлося без жертв серед людей.

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Теми: Сумська областьокупаціявійна
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