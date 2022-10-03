На Сумщині росіяни били зі ствольної артилерії: пошкодили 10 приватних будинків
Понеділок, 3 жовтня 2022, 02:36
Російські окупанти 2 жовтня обстріляли Сумську область із ствольної артилерії, пошкоджено 10 приватних будинків, усього зафіксували 56 приходів.
Джерело: глава Сумської ОВА Дмитро Живицький
Пряма мова: "Росіяни били із ствольної артилерії по території Сумського району. Усього 56 приходів по Юнаківській та Хотінській громадам.
В результаті ворожих обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків. Розбиті дві автівки.
Суттєво постраждала сільська школа, розбиті класи і столова, зруйноване подвір'я.
Пошкоджено ЛЕП, газопровід, водонапірна башта та трансформатор в селах".
Деталі: Глава ОВА додав, що обійшлося без жертв серед людей.
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