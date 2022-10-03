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Військові на півдні просять не сповіщати позитивні новини передчасно

Альона Мазуренко Понеділок, 3 жовтня 2022, 02:50
фото: ОК Південь

Оперативне командування "Південь" просить українців не сповіщати про позитивні новини на передовій передчасно, бо це може вартувати життя військовим і місцевим мешканцям звільнених територій.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Не сповіщайте навіть позитивні, на ваш погляд, новини про дії наших підрозділів.

Передчасний виток інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція".

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Теми: війнаХерсонська область
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