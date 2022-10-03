ЗСУ мають частковий успіх, за добу знищили 40 окупантів - ОК "Південь"

Українські захисники 2 жовтня знищили на півдні 40 окупантів та збили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань.

Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки".

Деталі: Повідомляється, що обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня динамічна та напружена.

Українські підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні. Мають частковий успіх на півночі.

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В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складається з 8 бойових кораблів, які як і раніше маневрують, укриваючись за Кримським півостровом. Напоготові 3 надводних і 2 підводних ракетоносії, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр".

Посилення шторму в морі підвищує мінну небезпеку.

Ворог продовжує погрози і шантаж техногенними катастрофами шляхом нанесення ракетних ударів, імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні.