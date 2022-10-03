Росіяни випустили десяток ракет по Запоріжжю: є постраждалі

В ніч на 3 жовтня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Запоріжжя - руйнувань зазнала інфраструктура міста.

Джерело: глава ОВА Олександр Старух, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Пряма мова: "Ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С-300.

В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено".

Деталі: За словами Старуха, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.

Згодом Куртєв повідомив: "Сьогодні вранці рашисти знову поцілили по Запоріжжю ракетами С-300. Ушкоджень зазнали один інфраструктурний об’єкт міста, два заклади освіти, один медичний заклад та попередньо сім багатоквартирних будинків".

Внаслідок атак по селах поблизу міста постраждалих немає, повідомив також Старух. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населеними пунктами.

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Щодо оперативної обстановки на фронті, то на Запорізькому напрямку ворог зосереджується на утриманні зайнятих рубежів, додав Куртєв.