Великий обмін: переговори ускладнювались, бо ФСБ конкурує з Міноборони РФ

Переговорний процес з росіянами щодо обміну полоненими був ускладнений тим, що довелося вести перемовини з двома вороже настроєними один проти одного відомствами - Міноборони РФ і ФСБ.

Джерело: стаття УП "Велике повернення. Як вдалося визволити "азовців" та чому Путін забрав Медведчука"

Пряма мова керівника ГУР МО Кирила Буданова, який займається обміном: "У росіян є певне напруження і конкуренція між силовими органами. Тому чим менше їх, тим було легше.

Наші командири уже були під слідством у ФСБ, тому найважчі переговори були саме на цьому напрямку".

Деталі: Відзначається, що обмін міг затягнутися ще надовго, якби "азовців" почали в РФ "судити". За таких обставин ще однією стороною перемовин став би Слідчий комітет РФ.

Українські командири Прокопенко, Волинський, Паламар, Шлега і Хоменко перебували в різних слідчих ізоляторах Москви. Ними, на відміну від інших полонених, опікувалася ФСБ, а не розвідники з ГРУ.

Таким чином переговори з росіянами поділилися на два окремі треки.

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Перший стосувався обміну Медведчука. Спочатку українські ГУРівці вели цей трек із російськими візаві з ГУ Міноборони РФ. На останніх етапах кейсом кума Путіна займався особисто директор Федеральної служби Росії Олександр Бортніков.

Другий окремий трек – визволення командирів "Азову", де перемовини велися виключно з ФСБшниками.