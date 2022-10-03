Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Великий обмін: переговори ускладнювались, бо ФСБ конкурує з Міноборони РФ

Альона Мазуренко , "Українська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 06:24
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО З САЙТУ ГУР МОУ

Переговорний процес з росіянами щодо обміну полоненими був ускладнений тим, що довелося вести перемовини з двома вороже настроєними один проти одного відомствами - Міноборони РФ і ФСБ.

Джерело: стаття УП "Велике повернення. Як вдалося визволити "азовців" та чому Путін забрав Медведчука"

Пряма мова керівника ГУР МО Кирила Буданова, який займається обміном: "У росіян є певне напруження і конкуренція між силовими органами. Тому чим менше їх, тим було легше. 

Наші командири уже були під слідством у ФСБ, тому найважчі переговори були саме на цьому напрямку".

Деталі: Відзначається, що обмін міг затягнутися ще надовго, якби "азовців" почали в РФ "судити". За таких обставин ще однією стороною перемовин став би Слідчий комітет РФ.

Українські командири Прокопенко, Волинський, Паламар, Шлега і Хоменко перебували в різних слідчих ізоляторах Москви. Ними, на відміну від інших полонених, опікувалася ФСБ, а не розвідники з ГРУ.

Таким чином переговори з росіянами поділилися на два окремі треки.

ВІДЕО ДНЯ

Перший стосувався обміну Медведчука. Спочатку українські ГУРівці вели цей трек із російськими візаві з ГУ Міноборони РФ. На останніх етапах кейсом кума Путіна займався особисто директор Федеральної служби Росії Олександр Бортніков. 

Другий окремий трек – визволення командирів "Азову", де перемовини велися виключно з ФСБшниками. 

Теми: ФСБобмінрозвідкаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Поліцейська загинула під час операції з затримання злочинця в Чернівцях

Росіяни відпустили гендиректора ЗАЕС – МАГАТЕ

фото, відеоЗСУ звільнили Борову на Харківщині

Суддю Верховного Суду з російським паспортом не звільнили під час таємного голосування – ЦПК

Країни ЄС викликали послів РФ через анексію територій України

фотоЮристи дружини Медведчука прийшли повертати майно у Пуща-Водиці 

Усі новини...
ФСБ
ФСБ була проти обміну "азовців", але Путін хотів повернути Медведчука – WP
У кімнату заступника гауляйтера Херсонщини прилетіли ракети, він загинув – росЗМІ
ФСБ затримала японського консула за начебто "збір секретних даних"
Останні новини
19:43
У Швеції знову фіксують витікання газу з "Північного потоку-2"
19:37
На Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти
19:33
Німеччина дуже серйозно ставиться до погроз Путіна ядерною зброєю – глава МЗС
19:27
фотоУкраїнські полярники показали Антарктиду з висоти пташиного польоту
19:12
"Зернова ініціатива": ще чотири судна вийшли з українських портів
19:10
Поліцейська загинула під час операції з затримання злочинця в Чернівцях
18:56
Президент Болгарії проти прискореного вступу України до НАТО
18:53
Податкові надходження до бюджету протягом року перевищили минулорічні на понад 15%
18:50
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 5 населених пунктів – Генштаб
18:40
фотоРосіяни вдарили ракетами по лікарні на Харківщині: загинув лікар
Усі новини...