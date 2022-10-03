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Через поразки на фронті від Кремля відвертаються пропагандисти, в РФ змінився інформпростір - ISW

Альона Мазуренко Понеділок, 3 жовтня 2022, 07:26
Через поразки на фронті від Кремля відвертаються пропагандисти, в РФ змінився інформпростір - ISW
Пропагандист ВОЛОДИМИР СОЛОВЙОВ. ФОТО INFOREACTOR.RU

Поразка Росії в Харківській області та Лимані докорінно змінили російський інформаційний простір і тепер пропагандисти почали критикувати військове керівництво РФ і скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни.

Джерело: Інститут вивчення війни ISW

Дослівно: "Поразка Росії в Харківській області та Лимані в поєднанні з неспроможністю Кремля ефективно та справедливо провести часткову мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір.

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Спонсоровані Кремлем ЗМІ та російські мілблогери – відома спільнота Telegram, що складається з російських військових кореспондентів, колишніх довірених осіб і націоналістів – сумують через втрату Лимана і водночас критикують бюрократичні провали часткової мобілізації.

Джерела в Кремлі та мілблогери пояснюють поразку навколо Лимана та Харківської області нездатністю російських військових належним чином забезпечити та посилити російські сили на півночі Донбасу та скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни".

Деталі: Деякі гості програм кремлівського телебачення, які вийшли в ефір 1 жовтня, навіть критикували рішення російського президента Володимира Путіна анексувати чотири українські області.

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Кремлівські пропагандисти вже не приховують свого розчарування проведенням часткової мобілізації, часто обговорюючи незаконну мобілізацію деяких чоловіків і звертаючи увагу на такі проблеми, як алкоголізм серед новомобілізованих.

Дехто, виступаючи в прямому ефірі по телебаченню, висловив стурбованість тим, що мобілізація не створить сили, необхідні для відновлення ініціативи на полі бою, враховуючи низьку якість російських резервів.

Російський інформаційний простір суттєво відхилився від наративів Кремля та Міністерства оборони Росії про те, що ситуація загалом під контролем.

Відзначається, що поразка Росії біля Лимана спричинила навіть більше плутанини та негативу в російському інформаційному просторі, ніж відхід росіян з Києва, острова Зміїний чи навіть Харкова.

Вплив Лимана, ймовірно, більший, оскільки росіяни тепер бояться бути мобілізованими для вирішення проблем на полі бою.

Критика на федеральних російських каналах після ухвалення Кремлем закону, яким загрожує росіянам до 15 років ув’язнення за "дискредитацію армії", є дуже незвичайною подією для пропагандистських шоу Кремля.

Теми: пропагандаРосіявійна
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