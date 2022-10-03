За добу захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52, штурмовик Су-25 і 8 дронів – Генштаб

За добу 2 жовтня українські захисники збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів противника.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили два командних пункти, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об’єктів противника".

Деталі: За минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ.

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Від ворожих ударів постраждало більш як 35 населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Слов’янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне, Мар’їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні.

Це - один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад двадцять одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300.

Загалом, понад двісті п’ятдесят окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.