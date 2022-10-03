За добу захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52, штурмовик Су-25 і 8 дронів – Генштаб

За добу 2 жовтня українські захисники збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів противника.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.

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Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили два командних пункти, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об’єктів противника".

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Деталі: За минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ.

Від ворожих ударів постраждало більш як 35 населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Слов’янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне, Мар’їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні.

Це - один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад двадцять одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300.

Загалом, понад двісті п’ятдесят окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.