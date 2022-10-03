Джонсон очолить групу дружби з Україною британських консерваторів

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон стане новим главою групи дружби з Україною Консервативної партії.

Про це пише агентство PA Mediа, повідомляє "Європейська правда".

Нинішній глава групи, колишній міністр культури Джон Віттінгдейл, оголосив про свого наступника на полях з’їзду Консервативної партії.

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За його словами, Джонсон - "багато в чому очевидна і найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у цій країні, а й у всьому західному світі, який так рішуче виступив на підтримку українського народу".

Сам Джонсон не брав участі у заходів. "Борис шкодує, що не може бути з нами сьогодні, але він висловив свою повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і нашій подальшій підтримці України", - сказав Віттінгдейл.

Після відставки з поста прем’єр-міністра Джонсона президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на співпрацю з ним "у його новому статусі".

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