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Джонсон очолить групу дружби з Україною британських консерваторів

"Європейська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 08:13

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон стане новим главою групи дружби з Україною Консервативної партії.

Про це пише агентство PA Mediа, повідомляє "Європейська правда".

Нинішній глава групи, колишній міністр культури Джон Віттінгдейл, оголосив про свого наступника на полях з’їзду Консервативної партії.

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За його словами, Джонсон - "багато в чому очевидна і найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у цій країні, а й у всьому західному світі, який так рішуче виступив на підтримку українського народу".

Сам Джонсон не брав участі у заходів. "Борис шкодує, що не може бути з нами сьогодні, але він висловив свою повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і нашій подальшій підтримці України", - сказав Віттінгдейл.

Після відставки з поста прем’єр-міністра Джонсона президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на співпрацю з ним "у його новому статусі".

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Теми: Борис ДжонсонсвітУкраїна
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