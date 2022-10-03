Джонсон очолить групу дружби з Україною британських консерваторів

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон стане новим главою групи дружби з Україною Консервативної партії.

Про це пише агентство PA Mediа, повідомляє "Європейська правда".

Нинішній глава групи, колишній міністр культури Джон Віттінгдейл, оголосив про свого наступника на полях з’їзду Консервативної партії.

За його словами, Джонсон - "багато в чому очевидна і найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у цій країні, а й у всьому західному світі, який так рішуче виступив на підтримку українського народу".

Сам Джонсон не брав участі у заходів. "Борис шкодує, що не може бути з нами сьогодні, але він висловив свою повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і нашій подальшій підтримці України", - сказав Віттінгдейл.

Після відставки з поста прем’єр-міністра Джонсона президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на співпрацю з ним "у його новому статусі".

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