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Росіяни вранці атакували район Дніпра ракетами

Олена РощінаПонеділок, 3 жовтня 2022, 08:25

Росіяни вранці 3 жовтня вдарили ракетами по Дніпровському району Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко 

Пряма мова Резніченка: "Ранок розпочався з ракетної атаки на область. Росіяни ударили по Дніпровському району. На місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється".

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Деталі: О 07:30 повітряна тривога була оголошена по всій Україні, крім окупованого Криму. 

О 07:35 у Telegram-каналах почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів у самому Дніпрі чи передмісті, а потім – про задимлення.  

Крім того, як повідомив Резніченко, всю ніч ворог тероризував Нікопольський та Криворізький райони області. 

ВІДЕО ДНЯ

Нікопольський район росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Минулося без загиблих та поранених. 

У Нікополі пошкоджено з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа у дачному будинку. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

У Мирівській громаді майже 1 000 родин залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють. 

У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар’янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгосппідприємства, газогін та електромережі. Люди не постраждали.

Теми: ДніпроДніпропетровська областьвійна
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