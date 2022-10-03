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Офіційно: головні проросійські партії не пройшли у парламент Латвії, виграла партія прем’єра

"Європейська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 08:31

У Латвії підрахували 100% голосів на парламентських виборах цієї суботи - згідно з результатами, до нового складу Сейму не пройдуть головні проросійські партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані латвійського центрвиборчкому.

7 партій у підсумку подолали 5%-ий бар’єр. Лідирувала партія "Нова Єдність" чинного прем’єр-міністра Кріш’яніса Каріньша з 18,97% голосів, у неї буде найбільше мандатів - 26. За прем'єрства Каріньша Латвія була одним із європейських лідерів у підтримці України та протистоянні вотргнення Росії.

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Найбільшою сенсацією виборів стало те, що головні проросійські партії Латвії опинились за бортом парламенту - це при тому, що станом на початок року російська меншина складала близько 25% жителів.

Переможець виборів 2018 року, партія "Злагода", яку традиційно підтримують проросійські виборці, отримала лише 4,81%.

Провальний результат і в "Російського союзу Латвії", відверто пропутінської та навіть неосталіністської політичної сили, - 3,63%.

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Водночас, до парламенту таки вдалось потрапити нещодавно заснованій партії  "За стабільність!", очолюваній колишнім активістом "Злагоди" Алексеєм Росліковим. Це популістська антиваксерська партія, яка виступає за дозвіл голосування громадянам.

На другому місці з 12,44% лідирує Союз "зелених" і селян, який у Сеймі останнього скликання був п’ятим (16 мандатів).

Далі розташувалися "Об'єднаний список" - 11,01% (15 мандатів), "Національне об'єднання" - 9,29% (13 мандатів)", "За стабільність" - 6,80% (11 мандатів), "Латвія на першому місці" - 6,24% (9 мандатів), "Прогресивні" - 6,16% (10 мандатів).

Читайте у статті більше про те, які зміни можуть принести вибори у Латвії.

Теми: Латвіявибори
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