У бою над морем загинув полковник "Дід", який керував "привидами Києва"

У небі над Чорним морем загинув полковник Михайло Матюшенко з позивним "Дід", який очолював групу льотчиків, які стали легендою як "Привид Києва". Він загинув у червні, а поховають його в Бучі лише тепер.

Джерело: міський голова Бучі Анатолій Федорук у Facebook

Пряма мова: "Під час виконання бойового завдання у повітряному бою героїчно загинув, захищаючи небо країни, полковник Збройних сил України Матюшенко Михайло Юрійович (08.01.1961-26.06.2022). Він був з Бучі і загинув у небі над Чорним морем.

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Військовий льотчик керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Служив у різних військових частинах, до війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній.

Був успішною людиною і ніколи не хвалився тим, чим займається насправді. Маючи активну громадянську позицію, очолював громадське формування охорони правопорядку.

Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко – позивний "Дід" – передавав молодшому поколінню.

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І лише тепер ми маємо право розказати правду: "Привид Києва" очолював льотчик з Бучі".

Деталі: Федорук заявив, що з приходом полковника Матюшенка до керівництва 40 бригада тактичної авіації не зазнавала втрат у повітрі. Усі пілоти із "Київських привидів"поверталися живими.

"В одну із ночей Дід кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30. І що ви думаєте? Вони відступили!", – згадують один з епізодів побратими.

Згодом він прийняв рішення посилити південний та східний фронти: "Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція".

Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали.

2 жовтня, як повідомив мер Бучі, тіло полковника змогли повернути додому.

Михайло Матюшенко (Дід) Фото з Facebook міського голови Бучі

Прощання з Михайлом Матюшенком відбудеться 3 жовтня у Бучі.