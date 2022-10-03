Проросійський Додік лідирує на виборах президента Республіки Сербської
Проросійський політик Мілорад Додік, який підтримав війну Путіна в Україні, лідирує на виборах президента Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини.
Про це свідчить результат підрахунку 82% голосів виборців, оприлюднений ЦВК, повідомляє "Європейська правда".
Мілорад Додік, що прагне виходу Республіки Сербської зі складу БіГ, отримав 48,8% голосів виборців, а його опонентка Єлена Тривич - 42,6%. Різниця між підтримкою кандидатів складає близько 30 тисяч голосів виборців.
Додік - відкритий прихильник президента Росії Владіміра Путіна та напередодні виборів літав до Москви для зустрічі з ним.
Він, зокрема, обіцяв "поважати" результати псевдореферендумів Путіна в Україні.
Додік також підтримав війну Росії проти України і пропаганду РФ про неї.
Вибори у Боснії відбуваються на тлі найгіршої політичної кризи в країні з часу закінчення війни в 1990-х роках, спричиненої сепаратистською політикою керівництва Республіки Сербської й погрозами блокади з боку боснійських хорватів.
Соратниця Додіка Желька Цвіянович за підсумками виборів буде представляти боснійських сербів у президії БіГ, колективному органу влади, аналогічному до посту глави держави у Боснії.
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