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Проросійський Додік лідирує на виборах президента Республіки Сербської

"Європейська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 11:38

Проросійський політик Мілорад Додік, який підтримав війну Путіна в Україні, лідирує на виборах президента Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини.

Про це свідчить результат підрахунку 82% голосів виборців, оприлюднений ЦВК, повідомляє "Європейська правда".

Мілорад Додік, що прагне виходу Республіки Сербської зі складу БіГ, отримав 48,8% голосів виборців, а його опонентка Єлена Тривич - 42,6%. Різниця між підтримкою кандидатів складає близько 30 тисяч голосів виборців. 

Додік - відкритий прихильник президента Росії Владіміра Путіна та напередодні виборів літав до Москви для зустрічі з ним. 

Він, зокрема, обіцяв "поважати" результати псевдореферендумів Путіна в Україні.

Додік також підтримав війну Росії проти України і пропаганду РФ про неї.

Вибори у Боснії відбуваються на тлі найгіршої політичної кризи в країні з часу закінчення війни в 1990-х роках, спричиненої сепаратистською політикою керівництва Республіки Сербської й погрозами блокади з боку боснійських хорватів.

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Соратниця Додіка Желька Цвіянович за підсумками виборів буде представляти боснійських сербів у президії БіГ, колективному органу влади, аналогічному до посту глави держави у Боснії.

Читайте детальніше у статті: Боснія на розрив: чому політична криза дійшла до рівня, що загрожує навіть існуванню держави.

Теми: РосіяСербія
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