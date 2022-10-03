На Харківщині затримали "збирачку податків", яка працювала на окупантів – ДБР
Понеділок, 3 жовтня 2022, 12:12
Державне бюро розслідувань затримало у звільненому Куп’янську на Харківщині "збирачку податків" для окупантів.
Джерело: пресслужба ДБР
Дослівно: "Жінка допомагала окупантам збирати данину з місцевого населення, яку окупанти називали "податками". Саме за її допомоги загарбники ставили на свій облік місцевих підприємців і змушували сплачувати гроші за дозволи на ведення підприємницької діяльності".
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Деталі: До цього жінка працювала головного державного інспектора Куп’янського відділу ГУ ДПС у Харківській області. Після звільнення Куп’янська вона втекла до батьків у місто Чугуїв, де її затримали працівники ДБР.
Жінці повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацію майна.
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