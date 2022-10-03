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На Харківщині затримали "збирачку податків", яка працювала на окупантів – ДБР

"Українська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 12:12
Збирачка податків у Куп'янську, фото ДБР

Державне бюро розслідувань затримало у звільненому Куп’янську на Харківщині "збирачку податків" для окупантів. 

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Жінка допомагала окупантам збирати данину з місцевого населення, яку окупанти називали "податками". Саме за її допомоги загарбники ставили на свій облік місцевих підприємців і змушували сплачувати гроші за дозволи на ведення підприємницької діяльності". 

Деталі: До цього жінка працювала головного державного інспектора Куп’янського відділу ГУ ДПС у Харківській області. Після звільнення Куп’янська вона втекла до батьків у місто Чугуїв, де її затримали працівники ДБР.

Жінці повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

Теми: Харківська областьДБР
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