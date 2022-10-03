В Росії мобілізований наклав на себе руки – ЗМІ РФ
Понеділок, 3 жовтня 2022, 12:21
У Свердловській області Росії наклав на себе руки мобілізований чоловік.
Джерело: російські ЗМІ, які посилаються на телеграм-канали Baza і Astra
Деталі: За даними Astra, 46-річного жителя Кургану мобілізували 26 вересня, а 1 жовтня чоловіка знайшли без ознак життя в їдальні навчального центру в/ч 31612 (дислокується в селищі Порошино).
Повідомляється, що він загинув на місці, на тілі знайшли порізи на шиї. Поруч лежало лезо.
За попередніми даними, чоловік наклав на себе руки.
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