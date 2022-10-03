Міноборони Литви: процедури зі вступу України в НАТО мають розпочатися вже зараз попри війну

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що анексія п'ятої частини території України повернула країну, яка бореться за виживання, на передові позиції щодо рішення подати заявку на членство в НАТО.

Про це він сказав на засіданні ради партії литовських консерваторів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Литва підтримує політику відчинених дверей, тому Україна може розраховувати на нашу беззастережну підтримку, навіть якщо це здається важкою метою", - сказав міністр.

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За словами Анушаускаса, переговори та формальні процедури щодо прийому України до альянсу мають розпочатися вже зараз, "незважаючи на війну".

"Найголовніше - це не спрощені процедури прийому до НАТО, які були застосовані до Швеції та Фінляндії, а консенсус 30 країн - згода про те, що цю країну можна прийняти до НАТО, і сам процес має розпочатися незалежно від війни" , – сказав він.

"У цьому випадку країни Заходу не можуть залишатися на тій самій позиції, що й до війни (...) Гарантії безпеки для України мають бути підвищені вже зараз", - додав він.

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Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

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