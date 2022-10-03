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Міноборони Литви: процедури зі вступу України в НАТО мають розпочатися вже зараз попри війну

"Європейська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 13:41

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що анексія п'ятої частини території України повернула країну, яка бореться за виживання, на передові позиції щодо рішення подати заявку на членство в НАТО.

Про це він сказав на засіданні ради партії литовських консерваторів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Литва підтримує політику відчинених дверей, тому Україна може розраховувати на нашу беззастережну підтримку, навіть якщо це здається важкою метою", - сказав міністр.

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За словами Анушаускаса, переговори та формальні процедури щодо прийому України до альянсу мають розпочатися вже зараз, "незважаючи на війну".

"Найголовніше - це не спрощені процедури прийому до НАТО, які були застосовані до Швеції та Фінляндії, а консенсус 30 країн - згода про те, що цю країну можна прийняти до НАТО, і сам процес має розпочатися незалежно від війни" , – сказав він.

 "У цьому випадку країни Заходу не можуть залишатися на тій самій позиції, що й до війни (...) Гарантії безпеки для України мають бути підвищені вже зараз", - додав він. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Читайте також: Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу.

Теми: ЛитваНАТОміжнародна спільнотаміжнародні відносини
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