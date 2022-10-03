Вступ України до НАТО підтримують рекордні 83% українців

У разі референдуму щодо вступу України до НАТО цю ініціативу підтримали б 83% українців – найбільше за всю історію спостережень.

Такими є дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє "Європейська правда".

Так, на відповідному референдумі вступ до НАТО підтримали б 83%, проти голосували б 4%, не проголосували б 9%.

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Крім того, 86% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти – 3%, не проголосували б – 7%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

У червні 2022 року вступ до НАТО підтримували 76%.

На відміну від вступу до ЄС вступ до НАТО дещо обережніше сприймається мешканцями сходу країни (69% - за вступ, 9% – проти, 17% – не прийшли б на голосування). Попри це у порівнянні із попереднім опитуванням динаміка у підтримці вступу до Альянсу серед мешканців цього макрорегіону дуже позитивна (у червні за – 55%, проти – 20%, не прийшли б голосувати – 22%).

ВІДЕО ДНЯ

Опитування проводилося 1-2 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

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