Країни ЄС викликали послів РФ через анексію територій України

Низка країн ЄС викликали до зовнішньополітичних відомств російських послів, щоб висловити протест у зв’язку з протиправною анексією окупованих територій України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, до МЗС Польщі викликали посла РФ Сєргєя Андрєєва. Він з'явився в міністерстві ще до обіду. Візит Андрєєва до польського зовнішньополітичного відомства був коротким. Йому було дано чіткий сигнал - Польща не визнає останні кроки Кремля, пов'язані з війною в Україні.

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"Сьогодні викликаються посли Російської Федерації в країнах Європейського Союзу. Ми теж викликали посла, щоб висловити нашу позицію щодо незаконних рішень президента Путіна про таку ж незаконну анексію територій України, а також щодо того, що відбувається вже давно, але минулого тижня у дуже рішучий спосіб", - заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна. Як він зазначив, йшлося також про формулювання Російською Федерацією "загроз миру в усьому світі, в т.ч. і нашій країні".

Повіреного у справах РФ Сєргєя Рябоконя викликала і Литва. Окрім протесту у зв’язку з анексією територій України, у Вільнюсі вирішили оголосити дипломата персоною нон грата, оскільки останні дії та заяви Рябоконя несумісні з його дипломатичним статусом, можуть вважатися втручанням у внутрішні справи приймаючої країни і, відповідно, є порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Посол Росії в Італії Сєргєй Разов також прибув у понеділок до міністерства закордонних справ приймаючої країни після виклику на зустріч з генеральним секретарем міністерства Етторе Секі.

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Як пояснюють італійські ЗМІ, виклик був здійснений в рамках ініціативи, яку Італія узгодила зі своїми європейськими партнерами, щоб поінформувати його про те, що Рим не визнає заяву Москви про анексію районів України, окупованих російськими військами.

З послом також обговорили ситуацію з газопроводами "Північного потоку", на яких минулого тижня виявили витоки.

Міністерство закордонних справ Фінляндії також повідомило, що викликало посла РФ у Гельсінкі Павла Кузнєцова у зв'язку з анексією окупованих територій України.

Міністерство закордонних справ рішуче засудило організовані Росією фальсифіковані "референдуми" та незаконне "приєднання" окупованих територій України до РФ.

Відомо також, що до німецького МЗС викликали посла РФ у Берліні Сєргєя Нечаєва. Бельгія викликала російського посла ще в п’ятницю.

Нагадаємо, президенти дев’яти країн Північноатлантичного Альянсу з Центральної та Східної Європи в неділю опублікували спільну заяву, в якій засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.