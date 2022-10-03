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Чехи за місяць зібрали понад 1 млн євро на модернізований танк T-72 для України

"Європейська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 15:33

У Чехії за вересень в рамках громадської ініціативи зібрали кошти на закупівлю модернізованого танка T-72 для ЗСУ, він скоро вирушить в Україну. 

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Збір коштів почали на початку вересня у рамках ініціативи "Подарунок для Путіна", поставивши за ціль 30 млн чеських крон (близько 1,2 млн євро). За словами організаторів, це перший прецедент, коли в рамках низової ініціативи у країнах Європи зібрали кошти на танк. 

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На зібрану суму купують модернізований Т-72 - з оновленими гусеницями, динамічним захистом та новішими системами наведення. Перед початком збору організатори консультувалися з українською стороною, а транспортуванням танка займеться Міноборони Чехії.  

"Танк назвали "Томашем", на честь першого президента Чехословаччини (Томаша Масарика. - Ред.)", - розповів співорганізатор проєкту Мартін Ондрачек. 

Наступним кроком кампанії організатори, після консультації з українською стороною, обрали закупівлю боєприпасів для танків, ракетних систем і гаубиць, які є на озброєнні у ЗСУ - оскільки це одна з найгостріших потреб української армії в умовах боїв такої інтенсивності. 

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Ініціатива "Подарунок для Путіна" існує у Чехії з травня, її заснував підприємець Далібор Дедек у співпраці з Міноборони Чехії. Організатори забезпечують кампанію збору коштів, а Міноборони купує на них різноманітну військову допомогу для України у чеського оборонпрому, відповідно до актуальних потреб української армії. На спецрахунок посольства України у Празі за цей час чехи перерахували 1 мільярд 318 мільйонів крон; лише проєкт "Зброя для України" зібрав 213 мільйонів.

Теми: Чехіязброявійна
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