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МЗС Чехії закликало громадян залишити Росію

"Європейська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 16:14

Міністерство закордонних справ Чехії у понеділок закликало своїх громадян покинути Росію через загрозу погіршення безпеки у зв'язку з вторгненням в Україну.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства, пише "Європейська правда".

"У зв'язку з триваючим військовим вторгненням Російської Федерації в Україну та можливою загрозою погіршення безпеки в країні, особливо для громадян країн ЄС та НАТО, МЗС Чеської Республіки наполегливо застерігає від поїздок на територію Російської Федерації. МЗС закликає громадян Чеської Республіки залишити країну", - йдеться у повідомленні.

Якщо чехи вирішать залишитися в країні, міністерство закликало їх дотримуватися максимальної обережності, стежити за достовірними ЗМІ та мати план виїзду з Росії на випадок надзвичайної ситуації.

"У зв'язку з оголошенням часткової мобілізації громадянам Чехії, які також мають російське громадянство, слід мати на увазі, що у разі перебування на території Російської Федерації вони сприймаються російською владою як насамперед громадяни РФ і не можуть бути забезпечені належним, повноцінним консульським захистом з боку посольства Чеської Республіки в Москві", - нагадали у міністерстві.

Нагадаємо, у Чехії за вересень в рамках громадської ініціативи зібрали кошти на закупівлю модернізованого танка T-72 для ЗСУ, він скоро вирушить в Україну. 

Теми: ЧехіяРосія
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