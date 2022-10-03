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На Харківщині виявили ще одну катівню росіян

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 жовтня 2022, 16:59
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Поліцейські виявили ще одну катівню російських окупантів на звільненій Харківщині.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Після деокупації села Піски-Радьківські поліцейські документують тут воєнні злочини армії "визволителів".

Правоохоронці виявили в погребі ще одну катівню, де в нелюдських умовах утримували місцевих. Людей залякували, били та знущалися.

Дослівно: "Коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там.

По собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистости – фірмовий знак "руского міра". А в будинках, в яких жили, – "розтяжки" на дверях".

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