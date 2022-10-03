На Харківщині виявили ще одну катівню росіян
Понеділок, 3 жовтня 2022, 16:59
Поліцейські виявили ще одну катівню російських окупантів на звільненій Харківщині.
Джерело: Національна поліція
Деталі: Після деокупації села Піски-Радьківські поліцейські документують тут воєнні злочини армії "визволителів".
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Правоохоронці виявили в погребі ще одну катівню, де в нелюдських умовах утримували місцевих. Людей залякували, били та знущалися.
Дослівно: "Коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там.
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По собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистости – фірмовий знак "руского міра". А в будинках, в яких жили, – "розтяжки" на дверях".