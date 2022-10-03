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У Києві судять завідувача кладовищем, який служив гауляйтером на Бучанщині

"Українська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 17:23
Getty Images

У Києві починають судити завідувача одного з кладовищ Бучанського району, якого росіяни призначили старостою села під час окупації.

Джерело: відповідна судова ухвала

Деталі: Справу почав слухати Печерський суд столиці.

За інформацією суду, завідувача кладовищем КП "Буча Сервіс" Анатолія Мируту підозрюють "у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку держави-агресора, її збройних формувань".

В ході розслідування з'ясувалося, що під час окупації Київщини російські військові проголосили підозрюваного своїм старостою у селі Синяк Бучанського району.

Він організовував та проводив заходи політичного характеру і здійснював інформаційну діяльність у співпраці з окупантами.

Підозрюваний, зокрема, у лютому-березні під час окупації неодноразово закликав мешканців села Синяк припинити чинити опір і співпрацювати з росіянами, активно поширював серед місцевих інформацію на підтримку РФ, а також отримував від Росії гуманітарну допомогу та розповсюджував її серед місцевого населення.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі колаборанта взято під варту без права застави.

Теми: Бучаколабораціяокупаціявійна
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