ЄС та Україна підписали меморандум щодо макрофіну на 5 млрд євро, перший транш - у жовтні

Євросоюз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо майбутнього надання макрофінансової допомоги обсягом 5 млрд євро, перший транш Україна має отримати в середині жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це синхронно оголосили прем’єр України Денис Шмигаль та посадовці Єврокомісії.

"Радий підписати другий меморандум про взаєморозуміння з Україною відтоді, як РФ почала свою брутальну війну. Цього разу ЄС надає Україні 5 млрд євро для закриття невідкладних потреб у ліквідності, виплати заробітних плат і пенсій. Ми надамо першу частину у середині жовтня, наступні два транші будуть пізніше цього року", - повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Денис Шмигаль подякував європейським колегам за рішення.

"Це ще один жест, що демонструє підтримку ЄС для України, щоб вона перемогла у війні, відбудовувалася і рухалась до європейського майбутнього", - зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 20 вересня Європейський Союз ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни. Йдеться про другу частину з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 млрд євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні і погодила Єврорада на червневому саміті. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1-2 серпня.

Гроші надаються у формі довгострокових позик на дуже пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем 1 млрд євро.