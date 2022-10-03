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ЄС та Україна підписали меморандум щодо макрофіну на 5 млрд євро, перший транш - у жовтні

"Європейська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 17:29
ЄС та Україна підписали меморандум щодо макрофіну на 5 млрд євро, перший транш - у жовтні
фото з Твіттера Домбровскіса

Євросоюз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо майбутнього надання макрофінансової допомоги обсягом 5 млрд євро, перший транш Україна має отримати в середині жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це синхронно оголосили прем’єр України Денис Шмигаль та посадовці Єврокомісії. 

"Радий підписати другий меморандум про взаєморозуміння з Україною відтоді, як РФ почала свою брутальну війну. Цього разу ЄС надає Україні 5 млрд євро для закриття невідкладних потреб у ліквідності, виплати заробітних плат і пенсій. Ми надамо першу частину у середині жовтня, наступні два транші будуть пізніше цього року", - повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. 

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Денис Шмигаль подякував європейським колегам за рішення. 

"Це ще один жест, що демонструє підтримку ЄС для України, щоб вона перемогла у війні, відбудовувалася і рухалась до європейського майбутнього", - зазначив Денис Шмигаль. 

Нагадаємо, 20 вересня Європейський Союз ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни. Йдеться про другу частину з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 млрд євро, який Єврокомісія анонсувала у квітні і погодила Єврорада на червневому саміті. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1-2 серпня.

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Гроші надаються у формі довгострокових позик на дуже пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем 1 млрд євро. 

Теми: ЄС
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