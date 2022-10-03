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У Міноборони РФ нові перестановки - змінили командувача Західного військового округу

Роман ПетренкоПонеділок, 3 жовтня 2022, 17:45
У Міноборони РФ нові перестановки - змінили командувача Західного військового округу
РОМАН БЕРДНИКОВ/ФОТО ПРЕС-СЛУЖБИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСЬКОГО КРАЮ

У Західному військовому окрузі Міноборони РФ призначено нового командувача, ним став генерал-лейтенант Роман Бердніков.

Джерело: РБК з посиланням на джерела, Центр стратегічних комунікацій ЗСУ

Деталі: У Страткомі ЗСУ повідомляють, що Журавльова зняли за невдачі на фронті.

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Бердніков раніше був командувачем загальновійськовим об'єднанням Східного військового округу, а пізніше командував угрупованням російських військ у Сирії.

Бердніков - випускник Київського суворовського військового училища 1991 року.

Відправлений у відставку Журавльов командував силами ЗВО з 2018 року, до цього він, як і Бердніков, командував угрупованням сил у Сирії.

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Теми: Росіявійна
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