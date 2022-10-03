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Франція передасть Україні 20 бронемашин Bastion – ЗМІ

Понеділок, 3 жовтня 2022, 17:59

Україна і Франція фіналізують контракт про постачання 20 броньованих машин Bastion.

Як передає "Європейська правда", про це з посиланням на джерела повідомили La Tribune та BFMTV.

Стверджується, що контракт поки не було підписано, але постачання Bastion може відбутися в якнайбільш стислі строки: компанія-виробник Arquus має достатньо запасів для задоволення нагальних потреб.

Bastion – 12,5-тонна 10-місна броньована машина, яка виготовляється виключно на експорт. Її переважно продають країнам Африки. Існують кілька версій Bastion; Україні планують передати бойову модель, на яку може бути встановлений 12,7-мм кулемет.

"Ми в кілька разів збільшили постачання військового обладнання Україні. Ми беремо це на себе. Ми повинні надати Україні засоби для захисту від вторгнення", – сказала в понеділок прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн.

Про передачу Україні Bastion стало відомо незабаром після повідомлень у ЗМІ про те, що Франція планує скасувати поставку частини замовлених Данією самохідних артилерійських установок Caesar, щоб надіслати їх Україні.

22 вересня глава МЗС України після зустрічі з французькою колегою Катрін Колонною у Нью-Йорку повідомив, що дві країни працюють над постачанням нових Caesar.

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