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У Румунії обшуки в компанії, пов'язаній із "Газпромом", через підозри у шпигунстві

"Європейська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 18:31

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю й тероризмом (DIICOT) Румунії в понеділок здійснюють обшуки за адресами сербської компанії NIS Petrol, яку контролює російський "Газпром".

Як передає "Європейська правда", про це повідомляють Radio România Actualităţi та Opinia Timisoarei з посиланням на джерела.

Обшуки здійснюються за п’ятьома адресами NIS Petrol у місті Тімішоара та ще за трьома – в Бухаресті, де розташований головний офіс компанії, а також у будинках деяких співробітників "з метою збору документів та інших доказів у справі".

У мережі вже виклали відео, де видно представників румунських правоохоронних органів біля офісу NIS Petrol у Тімішоарі. Сербська компанія поки не коментувала ситуацію.

За інформацією джерел румунських ЗМІ, обшуки пов'язані з незаконною передачею конфіденційної інформації про розвідку нафтогазових родовищ у повіті Тіміш із 2014 року. Очікується, що вісьмох представників NIS Petrol заберуть для допиту в штаб-квартиру DIICOT.

NIS Petrol – сербська нафтова компанія, яка працює в Південно-Східній Європі та входить до російської групи "Газпром нефть".

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Теми: ГазпромРумуніяобшукишпигунство
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