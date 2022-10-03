Президент Болгарії проти прискореного вступу України до НАТО

Президент Болгарії Румен Радєв відмовився приєднуватися до заяви президентів дев’яти держав Центрально-Східної Європи, де засуджується анексія українських територій Росією та підтримується вступ України до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNR, такий коментар Радєва в понеділок поширила його пресслужба.

Йдеться про поширену в неділю заяву, яку підписали президенти дев’яти країн Північноатлантичного Альянсу з Центральної та Східної Європи, в якій вони засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.

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"Болгарія є частиною декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього вступу України до Альянсу, але ця декларація була ухвалена в зовсім іншому безпековому середовищі", – зазначається в заяві болгарського президента.

"Воєнні дії на території України сьогодні вимагають, щоб її членство в Альянсі обговорювалося в межах Північноатлантичної ради у повному складі і щоб це не наражало на ризик прямого втягування країн НАТО у війну", – додав він.

За словами Радєва, рішення про вступ України до НАТО має бути ухвалене лише після того, як Україна та Росія узгодять та імплементують "чіткі параметри мирного врегулювання конфлікту".

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Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

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