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Президент Болгарії проти прискореного вступу України до НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 18:56

Президент Болгарії Румен Радєв відмовився приєднуватися до заяви президентів дев’яти держав Центрально-Східної Європи, де засуджується анексія українських територій Росією та підтримується вступ України до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNR, такий коментар Радєва в понеділок поширила його пресслужба.

Йдеться про поширену в неділю заяву, яку підписали президенти дев’яти країн Північноатлантичного Альянсу з Центральної та Східної Європи, в якій вони засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.

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"Болгарія є частиною декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього вступу України до Альянсу, але ця декларація була ухвалена в зовсім іншому безпековому середовищі", – зазначається в заяві болгарського президента.

"Воєнні дії на території України сьогодні вимагають, щоб її членство в Альянсі обговорювалося в межах Північноатлантичної ради у повному складі і щоб це не наражало на ризик прямого втягування країн НАТО у війну", – додав він.

За словами Радєва, рішення про вступ України до НАТО має бути ухвалене лише після того, як Україна та Росія узгодять та імплементують "чіткі параметри мирного врегулювання конфлікту".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Читайте також: Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу.

Теми: НАТОУкраїнаБолгарія
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