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Поліцейська загинула під час операції з затримання злочинця в Чернівцях

Євген КізіловПонеділок, 3 жовтня 2022, 21:37
Поліцейська загинула під час операції з затримання злочинця в Чернівцях
фото з сайту поліції

Патрульна поліцейська загинула, а її напарник отримав поранення під час операції з затримання підозрюваного в розбещені неповнолітніх у Чернівцях.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова: "Чернівці. Надзвичайна ситуація. Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх. 1 поліцейська загинула, 1 поліцейський отримав поранення".

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Деталі: За словами Тимошенка, наразі підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку. Операція з затримання злочинця триває.

За інформацією видання Zaxid.net, невідомий чоловік відкрив стрілянину біля школи №27 на вулиці Воробкевича на околиці міста. Інцидент стався ввечері понеділка, 3 жовтня.

Речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева повідомила, що вбивство сталося після того, як екіпаж патрульних виїхав "на повідомлення про вчинення правопорушення".

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Вона зазначила, що наразі триває спеціальна поліцейська операція.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів у Facebook, що загинула 22-річна патрульна, молодша лейтенантка поліції Таїсія Татарин.

Екіпаж Таїсії та Олександра Гуцула прибув на виклик про розбещення неповнолітніх. Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям. Патрульні розшукали громадянина, виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив кілька пострілів по інспекторах.

Поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували, наразі йому надається медична допомога. Пошуки злочинця тривають.

За словами Білошицького, Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020 року.

 
Таїсія Татарин
фото з facebook білошицького

Теми: Чернівціполіціянадзвичайна подія
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