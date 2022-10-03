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Німеччина дуже серйозно ставиться до погроз Путіна ядерною зброєю – глава МЗС

"Європейська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 19:33

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила занепокоєння у зв'язку з неодноразовими погрозами президента РФ Владіміра Путіна застосувати ядерну бомбу в Україні.

Про це вона сказала в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung, пише "Європейська правда".

"Ми сприймаємо його слова дуже серйозно, все інше було б недбалістю", - сказала Бербок.

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За її словами, протягом вже понад 220 днів війни Путін "неодноразово демонстрував, що не цурається найстрашніших воєнних злочинів".

Бербок нагадала, що Путін і раніше робив безвідповідальні погрози. "Ми не повинні і не будемо піддаватися на шантаж, Путін розцінить це як запрошення до подальшої ескалації", - додала міністр.

Бербок сказала, що виступ Путіна у п'ятницю дав зрозуміти, "що його імперське божевілля не обмежується Україною".

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"Саме тому ми продовжуємо нашу підтримку України у відповідальний спосіб. Якщо Росії зійде з рук анексія та шантаж і вона виграє цю війну - іншими словами, знищить Україну - не лише європейський мирний порядок буде зруйнований, але й жодна маленька країна більше не буде в безпеці", - наголосила вона.

Бербок також переконана, що російський президент повністю втратив міжнародну підтримку.

 "Навряд чи якась країна в світі ще підтримує Путіна, і сотні тисяч молодих росіян тікають з країни. Російський президент самотній та ізольований, як ніколи раніше. І він один несе відповідальність за кожен день цієї жахливої війни", - сказала Бербок.

Теми: Путінядерна зброяНімеччина
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