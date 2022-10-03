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Зеленський: Перспектива бойових дій очевидна – все більше окупантів намагаються втекти

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 жовтня 2022, 23:59
Володимир Зеленський, фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що російська армія зазнає все більших втрат і дедалі більше окупантів намагаються втекти.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту. Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною – дедалі більше окупантів намагаються втекти, дедалі більше втрат зазнає ворожа армія, дедалі більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України".

Деталі: За його словами, мобілізовані росіяни не підготовлені до бойових дій в Україні. "Але російському командуванню просто потрібні якісь люди – і будь-які, щоб поставити їх на місце загиблих. А коли й ці нові загинуть, відправлять іще людей. Так воює Росія. Так вона і програє", - зазначив президент.

Він також повідомив, що продовжився наступ нашої армії, звільнено населені пункти в кількох областях.

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Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
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