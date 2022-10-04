Росіяни атакували Харків, загинула жінка

Росіяни завдали ударів по Харкову, загинула жінка.

Джерело: радниця голови Харківської облради Наталія Попова, мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Дослівно Попова: "Сильні удари росіян по Харкову. Можливо центральні райони. Чекаємо зведення від екстренки. Усі працюють".

Оновлено. Згодом Терехов повідомив, що був обстріл двох районів Харкова - Холодногірського і Новобаварського. Під ударом в одному випадку - промисловий, а в другому - інфраструктурний об'єкти.

Як повідомив Олег Синєгубов о 06:48, після півночі ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі. Виникла пожежа, попередньо - постраждалих немає.

У Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. Загинула 46-річна жінка. Також виникла пожежа, вона локалізована.