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Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 03:07
Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією
ФОТО: GETTY

Північна Корея вперше за п'ять років запустила балістичну ракету над Японією.

Джерело: Reuters

Деталі: Ракета була запущена над східним узбережжям Північної Кореї. Вона, імовірно, пролетіла над територією Японії і впала в Тихий океан. Японія не використовувала жодних заходів оборони для знищення ракети. Південнокорейське командування збройних сил заявило, що, імовірно, це була балістична ракета середньої дальності, запущена з північнокорейської провінції Джаган. Північна Корея використовувала цю провінцію для проведення кількох недавніх випробувань, зокрема кількох ракет, які, за її твердженням, були "гіперзвуковими".

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Влада Японії попередила жителів про необхідність сховатися. На півночі Японії був тимчасово був припинений  рух поїздів.

Представник уряду Японії Хірокадзу Мацуно сказав, що дії Північної Кореї, включно з неодноразовими запусками балістичних ракет, загрожують миру і безпеці Японії, регіону та міжнародного співтовариства і є серйозною проблемою. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда назвав дії Північної Кореї "варварськими", і заявив, що уряд продовжить збирати й аналізувати інформацію.

Теми: Північна КореяЯпонія
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