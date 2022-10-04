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Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 03:07
ФОТО: GETTY

Північна Корея вперше за п'ять років запустила балістичну ракету над Японією.

Джерело: Reuters

Деталі: Ракета була запущена над східним узбережжям Північної Кореї. Вона, імовірно, пролетіла над територією Японії і впала в Тихий океан. Японія не використовувала жодних заходів оборони для знищення ракети. Південнокорейське командування збройних сил заявило, що, імовірно, це була балістична ракета середньої дальності, запущена з північнокорейської провінції Джаган. Північна Корея використовувала цю провінцію для проведення кількох недавніх випробувань, зокрема кількох ракет, які, за її твердженням, були "гіперзвуковими".

Влада Японії попередила жителів про необхідність сховатися. На півночі Японії був тимчасово був припинений  рух поїздів.

Представник уряду Японії Хірокадзу Мацуно сказав, що дії Північної Кореї, включно з неодноразовими запусками балістичних ракет, загрожують миру і безпеці Японії, регіону та міжнародного співтовариства і є серйозною проблемою. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда назвав дії Північної Кореї "варварськими", і заявив, що уряд продовжить збирати й аналізувати інформацію.

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Теми: Північна КореяЯпонія
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