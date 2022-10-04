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ОК "Південь": ЗСУ ліквідували російську РСЗВ "Ураган" і затрофеїли два танки

Анастасія КалатурВівторок, 4 жовтня 2022, 03:58
ФОТО: GETTY

ЗСУ на півдні України знищили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган" і транспортно-заряджальну машину до неї, а також мінометний комплекс "Сані" 120-го калібру.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Крім того, знищені  87 росіян і понад  6 десятків одиниць техніки. 2  танки і БМП – затрофеєні. Також ліквідовано 31 ворожий танк, 27 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Зазначається, що наша авіація завдала 9 ударів по ворожих позиціях та об’єктах. Ракетно-артилерійські  підрозділи  виконали 290 вогневих завдань.

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Теми: війнаРосія
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